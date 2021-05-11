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الصحة: الأجانب يعاملون معاملة المصريين في الحصول على لقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الأجانب يعاملون معاملة المصريين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس المستجد.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن الكثير من الوافدين والمقيمين الأجانب تقدموا بطلبات للحصول على لقاحات كورونا، ويتم معاملتهم بنفس إجراءات حصول المصريين على اللقاح.

وشدد على أنه من المهم أن يحصل الجميع على اللقاحات، لأن تلك التطعيمات ليس أمرا مقتصرا على فئة بعينها، فالهدف تكوين مناعة جماعية لدى كافة المواطنين. ذ

وبيّن المصدر أنه من المنتظر أن تستقبل مصر "ملايين الجرعات" من لقاحات إسترازينكيا وسينوفارم وسينوفاك.

ومن المنتظر توريد 1.7 مليون جرعة في خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري، إلى جانب لقاح "سينو فارم"، الذي سيتم توريد مليون جرعة منه على شحنتين خلال الشهر الجارى أيضاَ، هذا فضلاً عن لقاح "سينوفاك"، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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