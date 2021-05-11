ارتفاع في العائدات.. أسامة ربيع يعلن أرقاما جديدة عن قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بلا حدود، وكانت رعايتكم وحرصكم على متابعة كافة المستجدات ذات الصلة بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها الهيئة دافعا قويا لتحقيق كافة الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية،وفي مقدمتها النجاح في مواجهة أحد أخطر التحديات التي يمكن أن يشهدها أي ممر ملاحي استراتيجي بحجم وأهمية قناة السويس إذ كان لمتابعتكم المستمرة لكافة تفاصيل تعويم السفينة الجانحة (ايفر جيفن) الأثر الأهم في نجاح رجال القناة البواسل في التغلب على الأزمة وإعادة افتتاح القناة أمام حركة الملاحة الدولية خلال وقت قياسي بلغ 6 أيام فقط .

وأضاف "ولن أقول مبالغا إذ أكدت أن الشعب المصري كله كان وراء هذا النجاح ليشهد العالم أجمع ملحمة مصرية جديدة سطرت في قناة السويس ليظل يوم 29 مارس محفورا في أذهان رجال قناة السويس بأحرف من نور التي طالما كانت مسرح عمليات بطولات سجلها التاريخ المصري قديما وحديثا وكما تابعتم فقد اكتمل الإنجاز من خلال ما قامت به الهيئة عقب تعويم السفينة من تعامل باقتدار واحترافية مع تحد آخر صعب متمثل في استيعاب حوالي 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي خلال أقل من 4 أيام بواقع عبور أكثر من 100 سفينة يوميا، وهي أرقام قياسية جديدة في استيعاب أعداد هائلة من السفن وحمولاتها".

وأكد أن هذا لم يكن يتحقق إلا بفضل وجود قناة السويس الجديدة، وما يتمتع به المجرى الملاحي من إمكانيات وقدرات استيعابية، فضلا عن الجاهزية الدائمة التي تمتاز بها هيئة قناة السويس ورجالها من المرشدين والمهندسين وكافة العاملين في جميع التخصصات.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي وهو عام جائحة كورونا، يحسب لقدرة المخطط المصري على وضع عدة سيناريوهات لمواجهة أية أزمات وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية، ومالكي ومشغلي السفن، بحزم تسويقية وسياسات تسعيرية مرنة، لرسوم عبور القناة والتي يمكن أن تستوعب الأزمات، وتحيد آثارها، وهي السياسات التي أسفرت أيضا عن تحقيق قناة السويس ارتفاعا في عائداتها خلال شهر أبريل الماضي، وحققت خلال 2020 ألفا و731 سفينة، وخلال عام 2021 حققت ألفا و814 سفينة، بزيادة قدرها 4.8%، وحمولات صافية بلغت 102 مليون طن في عام 2020، و110 ملايين طن في عام 2021 بزيادة قدرها 8%، وعائد بالدولار 476 مليون دولار في عام 2020، و551 مليون دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 15.8%.

وقال "لقد كانت هيئة قناة السويس سباقة في إعادة رؤية شاملة للتطوير والتحديث وذلك عبر إطلاق استراتيجة تطوير عام 2023، والتي جاءت استكمالا لقرار الرئيس السيسي بحفر قناة السويس الجديدة والتي مثلت نقلة نوعية في تاريخ القناة، فكان من الضرورة أن يتزامن معها رؤية شاملة للحفاظ على مكانة القناة كأهم وأكثر ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب، وهي الرؤية التي مكنت الهيئة أيضا من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي ولحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن تأثيراتها السلبية على حركة تداول البضائع بين الموانيء في مختلف دول العالم بحيث لم يظهر هذا الأثر السلبي على قناة السويس إلا في أضيق الحدود".

وأوضح أن استراتيجية هيئة قناة السويس لعام 2023 تشتمل على عدة محاور هي تطوير المجري الملاحي، تطوير الأسطول البحري، التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وتابع الفريق أسامة ربيع: "نستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودوليا حيث يمر بها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، فضلا عن كونها أحد مصادر الدخل القومي المصري، الأمر الذي يعكس عمق الرؤية الاقتصادية التي كانت وراء القرار الحكيم للرئيس السيسي بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع العملاق الذي فتح لنا آفاقا نسعى للمضي قدما فيها من خلال تطوير المجرى الملاحي".

وقال"بدأنا بتطوير 10 جراجات بحرية في القناة الأصلية والجديدة مخصصة لانتظار السفن في حالات الطواريء بما لا يعيق حركة الملاحة، بالإضافة إلى إنشاء 37 قيسون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المرة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة البحرية لكافة السفن العابرة بقناة السويس، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك بغرض أداء الصيانة الدورية لكامل المجرى الملاحي، حفاظا على مستوى الأعماق بالقناة من عمليات الإطماء الناتجة عن حركة السفن".