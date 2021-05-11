محافظ الجيزة: حملة مكبرة للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة "كورونا" ورصد المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه وجَّه بمواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمحافظة، وفرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، على أن يتم توسيع نطاق الأعمال والمتابعة لتشمل كل نقاط تقديم الخدمات وتردد المواطنين.

وشنت أجهزة حي بولاق الدكرور حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات، والتي أسفرت عن مصادرة عدد ٣٢١ كرسيًّا و٧٧ شيشة و٢٠ طقطوقة و٤٥ طاولة و٥ أنبوبات و٦ موازين و٧ رولات و٨ شاشات عرض و٩ مليكانات و١١ مروحة و١٢ استاند، وتحرير 30 محضر عدم ارتداء كمامة، وإحالة ١٤ مالكًا وقائمًا على الأعمال بالمقاهي والمحلات المخالفة إلى النيابة بمعرفة قوات الأمن المرافقة.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بتوجيه عدد من الحملات التي أسفرت عن تحرير ٧ محاضر غلق وتشميع لمقاهٍ ومحلات مخالفة لمواعيد الغلق و٤ محاضر عدم ارتداء كمامة و٦ محاضر إشغال طريق.

وتم إيقاف أعمال بناء مخالف لعدد ٦حالات بناء بالطوب الأبيض بقرية بهرمس على مساحة إجمالية للحالات الأولى والثانية والثالثة، بلغت ٤٥٠ م٢ والرابعة ١٥٠م٢ والخامسة ١٧٥م٢ والسادسة على مساحة ١٥٠م٢، إلى جانب وضع طبقة الأسفلت بطريق أبو غالب الصحراوي، وفرد طبقة السن؛ تمهيدًا لرصف القطاع الأخير بطريق ١٩ برقاش كارتة أبو غالب.

وتم تحرير ١٠ محاضر مخالفة لمواعيد الغلق لعدد من المحلات والمقاهي خلال حملة مسائية لأجهزة مركز ومدينة أطفيح، وتحرير ١٣ محضر عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة الواحات، وكذلك ٧ محاضر عدم ارتداء الكمامة بالمواقف العامة بنطاق حي الدقي.

وخلال حملة مكبرة لمركز ومدينة الحوامدية والتي شملت شوارع الجمهورية وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وطريق مصر- أسيوط ومنطقة العطور بالشيخ عتمان، تم رصد عدد من المخالفات والتي أسفرت عن غلق وتشميع ورشة ميكانيكا ومحل أحذية ومغسلة.

وأسفرت حملة أخرى بمركز ومدينة البدرشين عن غلق عدد ٢ مقهى و٤ محلات مخالفة، وتحرير ٥ محاضر عدم ارتداء الكمامة، و٦ محاضر تجاوز لمواعيد الغلق، وضبط ٣٦ حالة إشغال، تم إيداعها مخازن المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.