أسامة ربيع: 29 مارس سيظل محفورا بأحرف من نور في تاريخ قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن يوم 29 مارس 2021 سيظل محفور بأحرف من نور في تاريخ قناة السويس جراء نجاح تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، وذلك بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف ربيع، خلال افتتاح عدد من مشروعات قناة السويس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك دعما كبيرا من الرئيس السيسي للهيئة في ظل أعمال التطوير التي تشهدها منطقة القناة.

وأوضح الفريق أسامة: "كان هناك رؤية شاملة لتطوير القناة في ظل جائحة كورونا، والهيئة كان لها نصيب وافر في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في إطار رؤية التنمية الشاملة لسيناء".

وأشارربيع، إلى أن متابعة الرئيس كان أحد أهم أسباب التغلب على أزمة السفينة الجانحة التي استغرقت أعمال نجاحها نحو 6 أيام فقط وكان الشعب وراء النجاح كله لدعم هذا النجاح ليظل يوم 29 مارس محفورا من نورا في رجال القوات المسلحة ورجال هيئة قناة السويس.

وبدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وكان الرئيس السيسى، قد وصل منذ قليل إلى مقر حفل افتتاح مشروعات قومية جديدة، ضمن خطة المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويتفقد الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن يفتتح محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالمدن الثلاثة الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.

كما يفتتح الرئيس السيسي، المجموعة الأولى لمحطة مياه شرب بورسعيد، ومساكن المعاشات بهيئة قناة السويس ببورفؤاد و ببورتوفيق بالفيديو كونفرنس.