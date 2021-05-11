"قناة السويس تحديات وإنجازات".. ماذا تضمن الفيلم التسجيلي لافتتاح مشروعات الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لعدد من المشروعات التنموية والحيوية بهيئة قناة السويس، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ شريف السيد خليل.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قناة السويس تحديات وإنجازات" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية حيث أظهر حجم التحديات التي قهرها رجال هيئة قناة السويس وتخطي حاجز المستحيل حيث تمكنوا من إنشاء القناة الجديدة وهي نجاحات تلو نجاحات ونموذج يحتذى به في إدارة الأزمات.

وأوضح الفيلم أن الهيئة عملت بأسلوب استباقي لاحتواء الآثار الناجمة عن أزمة كورونا عبر انتهاج سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لعملائها الدوليين، وأشار إلى أن رجال هيئة قناة السويس أكدوا عقب نجاحهم في تعويم سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" قدرتهم الفائقة، وذلك خلال 6 أيام ودون أدنى خسائر.

وتطرق الفيلم التسجيلي إلى أن رجال الهيئة ما كان ليقهروا تلك التحديات دون رؤية استراتيجية تحققت أهدافها عبر عدد من ركائز الانطلاق نحو آفاق جديدة يتقدمها تطوير المجرى الملاحي، وذلك بواسطة أسطول كراكات الهيئة حفاظا على أبعاد وأعماق القناة لاستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة.

وأشار إلى أنه لزيادة معدلات الأمان ومواجهة الطوارىء المحتملة، يجري العمل على إنشاء 5 جراجات بحرية على القناة الجديدة وإنشاء عدد من القيسونات ومرابط السفن، فضلا عن تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي وفقا لأرقى النظم الإلكترونية.

وذكر الفيلم التسجيلي أنه تم تطوير إمكانيات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس ضمن استراتيجية التطوير 2023، وذلك من خلال تحديث أسطول الكراكات بكراكتين هما الأحدث والأكبر في الشرق الأوسط كراكة مهاب مميش، وقريبا ستنضم الكراكة حسين طنطاوي، وكذلك بناء 4 قاطرات جديدة ضمن أسطول الوحدات البحرية المستخدمة في أعمال القطر والإنقاذ والإرشاد.

وأضاف أنه تم بناء عدد من الوحدات البحرية المعاونة كقاطرات الخدمة و7 لنشات بحرية وقاطرتي "نور 1، ونور 2" بقوة شد 8 أطنان.

وأوضح الفيلم أن الهيئة لا تدخر جهدا للارتقاء بمعدلات أداء كوادرها البشرية من خلال برامج تدريبية من أهمها ما يقدمها مركز التدريب البحري، مشيرا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنفيذا للأوامر الرئاسية ببناء 100 سفينة صيد للشباب تم الانتهاء من بناء 34 سفينة ويجري العمل على استكمال بناء الأسطول.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى نجاح الهيئة في ميكنة خدماتها عبر تنفيذ مشروع الشبكة الموحدة وإطلاق منصة الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي، كما تم إنشاء العديد من المشروعات القومية على ضفتي قناة السويس حيث قامت بتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي 1، والمشاركة في تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 .

وأشار الفيلم إلى أن الهيئة توشك على الانتهاء من حزمة من المشروعات يتقدمها ستاد هيئة قناة السويس الدولي بمدينة الإسماعيلية، وإنشاء وحدة القلب والقسطرة بمستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية، كما تواصل مستشفيات الهيئة دورها الرائد بعد تسجيل اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما قامت الهيئة بصيانة العديد من محطات مياه الشرب النقية في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بإجمالي طاقات تجاوزت مليون متر مكعب من المياه يوميا، مع إضافة 335 ألف متر مكعب يوميا من خلال المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها.

وأوضح الفيلم التسجيلي أن جهود الهيئة تكللت بحصولها على عدد من الجوائز العالمية والإشادات الدولية.