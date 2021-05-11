ضبط صاحب شركة جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية وعدد 5 آخرين بقيام صاحب شركة لتجارة اكسسوارات المحمول - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ؛ بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2 مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة .

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.