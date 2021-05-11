ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم شراء سيارات وتشغيلها بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم شراء سيارات وتشغيلها بمجال السياحة بالغربية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة ، بقيام صاحب شركة سياحة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم شراء سيارة له وتشغيلها فى مجال السياحة و استولى عليها لنفسه ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء سيارات وتشغيلها فى مجال السياحة من خلال شركة السياحة الخاصة به الكائن مقرها بمدينة المحلة الكبرى، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكى كمقدم لشراء سيارة وتشغيلها فى مجال السياحة، و استولى عليها لنفسه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.