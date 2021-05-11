"دليفري" يتحرش بسيدة على السحور في مصر الجديدة.. والضحية: "لمس جسمي وأنا بشغله الأسانسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس "دليفري" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بسيدة داخل منزلها بدائرة مصر الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها يوم 9 مايو (27 رمضان) طلبت بعض منتجات الألبان من محل شهير قبل موعد السحور، نظرًا لتأخر زوجها في العمل، فأرسل المحل "دليفري" بالطلبات فتسلمتها وأعطته المبلغ المطلوب ثم غادر.

وأضافت المجني عليها في التحقيقات أن العامل عاد إليها بعد دقائق، قائلًا إنه لم ينجح في استخدام "شفرة الأسانسير" ولم يستطع النزول، فاضطرت إلى الخروج من شقتها واستخدمت "شفرة الأسانسير" الخاصة بها "مينفعش أسيبه ينزل من الدور الـ16 على رجله" واقتربت قليلًا من لوحة الأسانسير لتشغيلها، لكنها فوجئت بقيام العامل بلمس جسدها " اترعبت ورجعت جري على الشقة وقفلت عليا بالمفتاح".

وأبلغت السيدة زوجها بما حدث، فأبلغ رجال مباحث قسم مصر الجديدة وتمكنوا من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.