محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 8 متهمين في واقعة "كافيه حسن شاكوش" بكفالة مالية.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه، وإخلاء سبيل 10 آخرين من العاملين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة لـ"شاكوش" إقامته حفل افتتاح يملكه بدون ترخيص ومخالفة القرارات الحكومية بشأن حظر التجمعات في ظل وباء كورونا.

وأدلى متهم يعمل "بودي جارد" في كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بأقواله أمام نيابة مدينة نصر في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر.

وقال المتهم إنه تم التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه مقابل 300 جنيه في الليلة، ولا يعمل باستمرار في الكافيه"، نافيًا عدم معرفته بافتتاح المحل بدون تراخيص من عدمه أو مخالفة الإجراءات الاحترازية لقرارات مكافحة كورونا "مليش دعوه بحاجة خالص".

والمتهمون هم كل من "أ. ع، ا. ج، ح. م، م. خ، إ. س، ر. ف، ح. ع، أ. ش، أ. م، أ. م، ز. ا، ع. م، م. ق، م. م، إ. م، ف. ا، ع.ح، م. ح، إ. س، م. ص".

وألقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، القبض على المطرب الشهير حسن شاكوش بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقمة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.