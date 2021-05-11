محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بحملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1265) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.