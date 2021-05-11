ضبط 16138 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء "الكمامة" و2842 لمخالفة قرارات الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (16138) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل (16100) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (2842) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و (389) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 3759 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.