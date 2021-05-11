مباحث القاهرة تضبط أحد الأشخاص لسرقة الهواتف المحمولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية - له معلومات جنائية وبحوزته (مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه بأسلوب "المغافلة" (أمكن التوصل إلى عدد 2 من المجنى عليهم)، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى (جارى التوصل لمالكيهم).

باستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةء يأتي ذلك في إطار جهود اجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.