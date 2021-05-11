شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يقدم مقترح بتوسعة وازدواج أجزاء جديدة من قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقترحا بتوسعة وازدواج وتعميق أجزاء جديدة من قناة السويس في الكيلو 132 حتى 162 من القناة.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي لعدد من المشاريع التنموية التابعة في هيئة قناة السويس، منذ قليل، وتابع الفريق أسامة: «كان دعمكم لقناة السويس غير محدود خاصة في مواجهة أخطر التحديات لعملية تسيير السفينة الجانحة في قناة السويس والتغلب على تلك الأزمة في وقت قياسي، ٦ أيام فقط.

وأكمل ربيع: «جائحة كورونا لم تؤثر على قناة السويس إلا في أضيق الحدود«موضحا أن إيمان الدولة المصرية بأهمية المجرى الملاحي لقناة السويس هو ما جعلها تتصدى لأزمة كورونا».