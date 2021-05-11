شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يعلن موعد صلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، حيث ستكون في القاهرة والجيزة وشبين الكوم في الساعة الخامسة و28 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية والفيوم في الساعة الخامسة و31 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأشار المعهد - في بيان أصدره، الثلاثاء، إلى أن طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و14 دقيقة، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و49 دقيقة.

وأضاف أن سكان مدينة بورسعيد سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و21 دقيقة، فيما يحين موعد الصلاة في السويس والغردقة ودمياط في الساعة الخامسة و23 دقيقة، وفي العريش في الساعة الخامسة و16 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر في الطور والإسماعيلية وشلاتين في الساعة الخامسة و22 دقيقة، وفي سانت كاترين وشرم الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي دمنهور وقنا في الساعة الخامسة و29 دقيقة.

وأوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها في الساعة الخامسة و27 دقيقة في كل من طنطا وبنها وكفر الشيخ، وفي الخامسة و25 دقيقة في المنصورة، وفي الساعة الخامسة و26 دقيقة في الزقازيق، وفي الساعة الخامسة و30 دقيقة في بني سويف، وفي الخامسة و33 دقيقة في المنيا وأسيوط، وفي سوهاج وأسوان في الخامسة و32 دقيقة .

ولفتت الحسابات إلى أن صلاة عيد الفطر في أبوسمبل والخارجة في الساعة الخامسة و40 دقيقة، وفي مرسى مطروح في الخامسة و41 دقيقة، ونوبيع في الساعة الخامسة و16 دقيقة.