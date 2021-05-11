شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا تنفذ حملات مكثفة للتعقيم والتطهير للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات مكبرة للتطهير والتعقيم والرش، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث أصدر كتابًا دوريًا لجميع رؤساء الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب، والصرف الصحي، ومديرية الطب البيطري، للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير، والتعقيم بالمنشآت الخدمية، والمقاصد السياحية، وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، حملة مكبرة للتطهير والتعقيم، بنطاق المدينة، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بالمركز، حيث تم رش وتعقيم عدد من شوارع المدينة، والبنوك، والبريد، ووحدة المطافئ، والإسعاف، والسنترال، والشؤون الاجتماعية، والمواقف، ومحطة القطار، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة والمصالح الحكومية والخدمية.

كما يجري تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعية المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار، مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة، واستمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية للمركز، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.