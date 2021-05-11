شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الثلاثاء، رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات وكل الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر

وقال محافظ القليوبية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الامن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لإستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على تليفون واستقبال شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040).

وشدد الهجان على استمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير التي تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل وأي موقع تظهر به حالات إيجابية أو اشتباه.