شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يوجه رسالة للسيدات قبل عيد الفطر : احذروا الوقوع في هذه الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، السيدات القيام بالعديد من الأمور قبل عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور هاني الناظر عبر حسابه على «فيس بوك»، مع اقتراب إجازة عيد الفطر كل عام وحضراتكم جميعا بخير احذر الأسر والبنات والسيدات من الوقوع في هذه الأخطاء:

١- كريمات فرد الشعر تحت أي مسمي بروتين أو كراتين أو كولاچين أو بوتوكس، قائلاً: «لا تصدقوا إنها زيرو فورمالين فهي تسبب تساقط الشعر واحتراقه وتقصفه وتصيب أحيانا جلد فروة الرأس بالحساسية بالإضافة إلى أن الفورمالين مادة خطيرة على الصحة العامة».

٢- رسومات الحنة لأنها تسبب التهابات وحروق وتترك آثاراً لا تستجيب للعلاج.

٣- الرسومات بالألوان أو وضع ملصقات ملونة على وجه الأطفال لانها تسبب حساسية موضعية تصل لحد الالتهابات المؤلمة أحياناً.

٤- التكدس في محال الملابس خاصة هذه الأيام خوفا من الإصابة بسهولة بفيروس كورونا نتيجة التزاحم.