شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين الأقصر»: توريد 9 آلاف طن قمح إلى الصوامع حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، توريد 9316 طن قمح محلي للصوامع والبناكر في في مركزى إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف «صلاح» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية والتأكد من سلامة القمح ومطابقته للمعايير المطلوبة ورفض الاقماح المخلوطة بالمستورد أو القديم.