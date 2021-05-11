شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس سجلت أرقام قياسية جديدة في عبور السفن بفضل إمكاناتها التنافسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة غير محدود، فضلًا عن متابعته الدؤوبة ونجاح أخطر التحديات التي شهدتها قناة السويس، بعبور السفينة الجانحة «إيفر جيفن»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بالكامل كان وراء هذا النجاح.

وأضاف أسامة ربيع، خلال كلمته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس، أن يوم 29 مارس الماضي، سيظل محفورًا في تاريخ قناة السويس وأذهان المصريين بالإنجاز الذي تحقق بعبور السفينة الجانحة دون أية خسائر، موضحًا أن قناة السويس سجلت أرقام قياسية جديدة في عبور السفن بفضل إمكاناتها التنافسية.

واستكمل حديثه، أن ما حققته قناة السويس من نجاح خلال أزمة كورونا يعكس صلابة القدرة المصرية، حيث تعمل الهيئة وفق رؤية استراتيجية سباقة ومحكمة مكنتها من تخطي الأزمات، بينما مهدت قناة السويس الجديدة الطريق لتطوير المجرى الملاحي، مضيفًا «نجحنا في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في النقل البحري».

واختتم رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التعاقد على 3 لانشات لمكافحة التلوث البترولي وسيدخلون للخدمة خلال الشهر المقبل، كما سيتم اليوم إعطاء شارة البدء لتشغيل 34 مركبًا للصيد، موضحًا أن الهيئة قامت بتعزيز محاور الربط بين ضفتي القناة لتسهيل حركة العبور والنقل.