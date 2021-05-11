شكرا لقرائتكم خبر عن «قلق مقدر ومشروع.. عليكم الثقة في ربنا».. السيسي يطمئن المصريين بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب المصري، وقال «مسار التفاوض في سد النهضة يحتاج لصبر وتأني، وعليكم الثقة في ربنا وقدراتكم وقدرة دولتكم، ومفيش مساس بحصة مصر المائية».

أضاف السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس، صباح الثلاثاء، أن «عملية التفاوض تأخذ وقتًا وجهدًا وصبرًا، واستقبلنا مسؤولين خلال الأسبوع الماضي لحلحلة الموقف».

وأكد أن «قلق الشعب المصري بخصوص سد النهضة مقدر ومشروع، ولكن لازم نكون متأكدين أن حقوقنا المائية لن يتم التفريط فيها».