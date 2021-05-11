شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 129 مقهى وتحرير 1279 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنظومة النظافة والإشغالات بمديني بنها وقليوب وحي شرق شبرا الخيمه.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن المحافظ استهل الجولة بالمرور على أصحاب معارض السيارات بمدينة بنها والذين يقوموا بافتراش سيارتهم بالشوارع الرئيسية واستغلال الطريق العام لهم، حيث أعطى مهلة لأصحاب هذه المعارض برفع الإشغالات لديهم، كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الطريق العام، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات.

وتابع الهجان، الاجراءات الاحترازية بمدن قليوب وحى شرق شبرا الخيمة، مشيرا الى إنه تم تحرير 303 مخالفة عدم ارتداء كمامة للأفراد والمنشآت بجميع مدن واحياء المحافظة، وذلك مساء أمس الاثنين ، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد كما تم ضبط 115 شيشة وغلق 34 مقهى وتحرير 31 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

أسفرت الحملات على مدار الخمسة ايام الماضية عن ضبط 990 شيشه و تحرير 1279 محضر عدم ارتداء كمامه و تحرير 214 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 129 مقهي اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمره في كافه مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ ابريل وحتي امس الاثنين عن ضبط 7462 شيشه و تحرير 5708 محضر عدم ارتداء كمامه و699 محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق 657 مقهي مخالفه.

وفي ذات السياق، استمرت جهود لجان المرور بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات تنفيذا لتكليفات محافظ القليوبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الإلتزام بالغلق للمحلات وفقا لقرار المواعيد الجديدة والذى بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس الماضي ويستمر العمل به لمدة أسبوعين.

وأوضح عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء أنه تم مصادرة أعداد كبيرة من الشيش والكراسي بالمقاهي والكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، وكذا تحرير عدد من المحاضر تجاه بعضا من أصحاب المحلات الذين لم يلتزموا بتنفيذ قرار الغلق المشار إليه. وأكد جميع رؤساء الوحدات المحلية أن أعمال اللجان مستمرة يوميا للتأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين..

وأكد الهجان على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

