شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشيد بـ«الاختيار 2»: «الأحداث فكرتنا بأيام صعبة مرت بفضل تضحيات المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببعض الأعمال الدرامية التي عُرضت في رمضان وسلطت الضوء على الإرهاب الذي تعرضت له مصر، في إشارة منه إلى مسلسل «الاختيار 2».

قال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في هيئة قناة السويس: «أوجه الشكر لكل أسر الشهداء والمصابين الذي دفعوا حياتهم دفاعاص عن مصر».

وأكمل حديثه قائلاً: «الأحداث التي تم عرضها فكرتنا بأيام صعبة مرت علينا، ومرت بفضل تضحيات المصريين».

وأضاف: «الوقت قريب جدًا لكي نقول أن الأمور مرت».