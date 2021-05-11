شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إغلاق المحميات المركزية خلال عيد الفطر المبارك للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثلاثاء، قرارًا بإغلاق المحميات الطبيعية المركزية، بالإضافة إلى منع الزيارة للرحلات والتجمعات وسائل النقل العامة أو أتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بكل أنحاء البلاد.

وأكدت وزيرة البيئة في بيان، الثلاثاء، على استمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.

وشددت وزيرة البيئة على تطبيق قواعد الإجراءات الإحترازية من قبل المشغلين وحصولهم على صلاحية بالعمل بالإجراءات المتبعة ومنها إجراء التحليل pcr لكل الأفواج السياحية القادمة من الخارج مع تطبيق بروتوكولات التأمين ضد الإصابة من جانب الشركات لضمان سلامة الزائرين حتى عودتهم إلى دولهم دون إصابة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك القرارات يتم العمل بها في الفترة من 12 إلى 16 مايو الجارى للحد من التجمعات المحتملة للحفاظ على صحة المواطنين نظرًا لما تشهده المحميات من اقبال كبير في ذلك الوقت من كل عام من الزوار للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الإجتماعى بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كل الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة إلى مراعاة كل ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.