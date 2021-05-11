شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه الشكر للعاملين في هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل العاملين في هيئة قناة السويس على الجهد المبذول لتطويرها.

وقال السيسي خلال افتتاحه عدد من المشاريع التابعة للهيئة: «زيارة اليوم للتأكيد على كل الجهد المبذول في هيئة قناة السويس، وأن الشركة الوطنية لها رؤية في تطوير المرفق بشكل كبير وواضح».

وأكمل السيسي: «كنت اتمني أن هيئة قناة السويس هي من تقوم بالتطوير الكامل دون مساعدات».