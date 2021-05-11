محافظ الأقصر : رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

وجه المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات بالمحافظة، للاستعداد لعيد الفطر المبارك والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، موجها شكره للمواطنين واصحاب المحلات التجارية على الالتزام بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف أنه تم إلغاء كافة الإجازات للقيادات المحلية، والأطقم الطبية ومرفق الإسعاف، مؤكداً على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين بجميع مستشفيات المحافظة بكميات مناسبة، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتنفيذ حملات يومية على المحالّ والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر المبارك.