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محافظ الأقصر : رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار


وجه المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات بالمحافظة، للاستعداد لعيد الفطر المبارك والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، موجها شكره للمواطنين واصحاب المحلات التجارية على الالتزام بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف أنه تم إلغاء كافة الإجازات للقيادات المحلية، والأطقم الطبية ومرفق الإسعاف، مؤكداً على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين بجميع مستشفيات المحافظة بكميات مناسبة، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتنفيذ حملات يومية على المحالّ والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ الاقصر على الالتزام بتطبيق كافة قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بجانب الغلق الكامل للحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل وحظر حركة المراكب النيلية الترفيهية ومنع أي تجمعات للمواطنين بها خلال عطلة العيد .

واكد محافظ الأقصر أن رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الطب البيطرى والزراعة ستقوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالاستمرار في جهود أعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورش المصالح الحكومية والبنوك وماكينات الصراف الألى ATM ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والمدن .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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