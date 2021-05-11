شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر : رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وأضاف أنه تم إلغاء كافة الإجازات للقيادات المحلية، والأطقم الطبية ومرفق الإسعاف، مؤكداً على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين بجميع مستشفيات المحافظة بكميات مناسبة، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتنفيذ حملات يومية على المحالّ والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
واكد محافظ الأقصر أن رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الطب البيطرى والزراعة ستقوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالاستمرار في جهود أعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورش المصالح الحكومية والبنوك وماكينات الصراف الألى ATM ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والمدن .