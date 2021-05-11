شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإثيوبية: ملتزمون بحل قضية سد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان سلميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن، مباحثات، أمس الإثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان.

وذكرت الخارجية الإثيوبية في بيان، الثلاثاء، أن «موكنن» أشار خلال اللقاء إلى العلاقة طويلة الأمد بين إثيوبيا والولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة تعزيزها.

ونقل البيان عن المبعوث الخاص قوله: «إثيوبيا شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وإن بلاده ترغب في العمل معها في قضايا السلام والأمن».

وفي معرض حديثه عن الوضع في إقليم تيغراي، أوضح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي الجهود الإنسانية وإعادة التأهيل التي تبذلها حكومته حتى الآن.

كما ناقش الجانبان القضايا المتعلقة المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، حيث أكد «موكنن» التزام إثيوبيا بحل هذه الأمور سلميًا.

وفي هذا الصدد، أعرب جيفري فيلتمان عن التزام بلاده الثابت بدعم الجهود التي تهدف إلى تقديم حلول ودية للأطراف المشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وفي حديثه عن الانتخابات الوطنية المقبلة، قال نائب رئيس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بجعلها حرة ونزيهة وسلمية.