شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يجتمع بـ«نواب الشيوخ»: استعرض معدلات تنفيذ «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الثلاثاء، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين، واستعراض أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، حيث استعرض المحافظ، خطة المحافظة لمتابعة الحالة العامة لكافة المستشفيات بجميع مراكز المحافظة، ومدي توافر الأكسجين وأسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكداً انه يتم متابعة تركيب تنكات الأكسجين الإضافية داخل المستشفيات وذلك ضمن خطة الدولة لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

وقدم محافظ المنيا، التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بالتنسيق والمتابعة المستمر بين الأجهزة التنفيذية ونواب مجلسي الشيوخ والبرلمان، للارتقاء بكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة.

أشاد نواب مجلس الشيوخ، بجهود المحافظة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتوسع في مراكز التطعيم باللقاح، حيث أشار المحافظ إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز إلى 16 مركز بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء المحافظة.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكداً انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد، ومؤٔكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، والبيئي، والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لأحداث تنمية شاملة بالريف المصري.

محافظ المنيا ونواب الشيوخ

محافظ المنيا ونواب الشيوخ

محافظ المنيا ونواب الشيوخ