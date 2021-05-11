شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالشرقية لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 8 لسنة2021، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر، وحرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشاره.

أكد محافظ الشرقية في تصريحاتص صحفية، على مديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية، الالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً، وإلغاء كافة الأجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وضرورة تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث والإخطار بها فوراً.

كما أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار في التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتشديد على الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة، والأماكن التي قد تشهد تجمعات وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، والالتزام بتطبيق القرارات الوزارية بمواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات، والمنع التام من تداول وشرب الشيشة وغيرها من الإجراءات السلبية، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد التي ستشهد صلاة العيد، والبالغ عددها 7558 مسجد بنطاق المحافظة، مع التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة داخلها وعدم اصطحاب الأطفال للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

أكد محافظ الشرقية على مدير مديرية الزراعة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والأجهزة الأمنية، بتكثيف كافة الجهود وتشديد الرقابة خلال أجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوه أولاً بأول وقبل تطورها دون أي تهاون، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع العامة والمواصلات ووسائل النقل الجماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وجه المحافظ مدير مديريه الشؤون الصحية والإدارات الصحية التابعة لها، بنطاق المحافظة برفع درجه الاستعداد القصوي بالمستشفيات العامة والمركزية والقرى والوحدات الصحية، وتجهيز غرف العمليات والطوارئ لاستقبال أي حالات طارئة خلال أجازه عيد الفطر.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتطهير بجميع شوارع المدن والميادين العامة، والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات بالمخالفة لقرارات الحظر التي قد تحدث خلال إجازة العيد.

كما شدد المحافظ على ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والمستشفيات العامة والمركزية والقروية، والوحدات الصحية في مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم، لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.

شدد محافظ الشرقية على وكيل مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية، لزيادة المعروض من السلع الأساسية بكافة أنواعها لجمهور المواطنين، على أن تباع تلك السلع بأسعار مناسبة خدمة لمحدودي الدخل من المواطنين بمراكز المحافظة، مع استمرار المرور اليومي المكثف بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة، وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، لمتابعة حركة الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك، والتأكد من جود المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية التابعة لها بالمراكز، لتكثيف الحملات المرورية والدورية الركبة على الطرق العامة والرئيسية، للتصدي لكافة المخالفات ولتحقيق الإنضباط المروري ومواجهه المخالفين لقرارات الحظر، لمنع وقوع حوادث على الطرق والتفاؤل كافة الإحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة لحركة السيارات.