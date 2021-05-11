شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: دعم كبير من الرئيس السيسي تطوير قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه كان هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة في ظل أعمال التطوير التي تشهدها منطقة القناة.

وأضاف ربيع، خلال افتتاح عدد من مشروعات قناة السويس بحضور السيسي، أن "الهيئة كان لها نصيب وافر في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في إطارة رؤية التنمية الشاملة لسيناء".

وتابع: " كان هناك رؤية شاملة لتطوير القناة في ظل جائحة كورونا، وسيظل يوم 29 مارس محفور بأحرف من نور فى تاريخ قناة السويس".