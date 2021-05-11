شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان البحر المتوسط: يجب احترام حقوق الفلسطينيين فى دخول الأماكن المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر برلمان دول البحر المتوسط بيانا بشأن استمرار العنف فى القدس الشرقية، قال فيه إن الدول الأعضاء بالبرلمان تشارك المخاوف التى أعرب عنها الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والقادة الدينيين، بشأن العنف المستمر فى القدس الشرقية، وأيضا عمليات الطرد المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلهم فى حى الشيخ جراح وسلوان.

وأكد البرلمان تأييده لدعوة المجتمع الدولي بالالتزام والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان.

كما دعا البيان إلى الامتناع الكامل عن استخدام القوة، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني فى التجمع السلمى، والدخول إلى الأماكن المقدسة.

وقال البيان: إن برلمان دول البحر المتوسط يؤكد موقفه بأن حل الدولتين "هو السبيل الوحيد للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، لتحقيق تطلعاتهم المشروعة لحكم أنفسهم، وللعيش جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، في سلام وأمن دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد برلمان البحر المتوسط الالتزام بمواصلة العمل من خلال شبكة الدبلوماسية البرلمانية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والحل السياسي المباشر في الوقت الحاضر.