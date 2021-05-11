شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس بالفيديوكونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر الفيديو كونفرانس، منها محطات الملاحة ومحطات المياه وغيرها.

فيما بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وكان الرئيس السيسى، قد وصل منذ قليل إلى مقر حفل افتتاح مشروعات قومية جديدة، ضمن خطة المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.