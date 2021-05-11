شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يستعرض أمام الرئيس السيسى جهود تطوير هيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهيئة قناة السويس "غير محدود"، مشددا على أن متابعة الرئيس المستمرة للسفينة الجانحة كان لها الأثر الأهم فى التغلب على الأزمة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التابعة للهيئة، أن الشعب المصرى كله كان وراء نجاح تعويم السفينة الجانحة، واصفا إياها بـ"ملحمة مصرية سطرت في قناة السويس".

واستعرض "ربيع" ما حققته قناة السويس من عائدات خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، وقال إن هناك ارتفاعا فى عدد السفن المارة من 1731 أبريل 2020 إلى 1840 في أبريل العام الجارى، بحمولة تصل إلى 1100 ملايين طن، بعائد 551 مليون دولار بدلا من 476 مليون دولار في العام الماضى.

وحول المشروعات الجديدة التي تجرى بالهيئة، أضاف أن هناك تطوير وإنشاء 10 جراجات فى القناة القديمة والجديدة، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك الدائمة لصيانة المجرى الملاحي، وتحديث أسطول هيئة قناة السويس وفقا لأحدث الوسائل العالمية.

وتابع: "الاصطفاف البحرى الذى يضم 4 قاطرات بحرية جديدة وقاطرتين تم بناؤها في ترسانة بورسعيد، وافتتاح محطة مراقبة ملاحية ضمن 16 على طول المجرى الملاحي، مع بدء تنفيذ خطة طموحة لاعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وبناء 100 مركب صيد جديدة تؤهلها للعمل في المياه المحلية والإقليمية، والبدء بعدد 34 سفينة اليوم.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال العامين المقبلين.