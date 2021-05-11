شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة وأمطار خفيفة ورعدية.. تعرف على حالة الطقس غداً 30 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غداً الأربعاء اليوم الـ 30 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء، القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 18 والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 18، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 17، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20 ، وجنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.