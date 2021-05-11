شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 إلى الأحد 16 مايو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الثلاثاء 11 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 12 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 13 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- يوم الجمعة 14 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- يوم السبت 15 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الأحد 16 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء.

