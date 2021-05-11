شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صلاة العيد فى المساجد المقام بها الجمعة فقط وليس الساحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الأوقاف، تنبهاتها على إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، مؤكدة أنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد كما يلى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة .

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.