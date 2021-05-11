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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.75 جنيهات
- الكوسة بـ 6.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 27 جنيها.
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 9.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 12.5 جنيه.
‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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