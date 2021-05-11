شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.75 جنيهات
- الكوسة بـ 6.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 27 جنيها.
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 9.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 9.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 12.5 جنيه.
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.