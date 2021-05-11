شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات لتنفيذ إجراءت مواجهة انتشار كورونا وتغلق 7 محال فى طره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أحياء القاهرة عدة حملات مسائية لمتابعة التزام المحال والكافيهات والمقاهي والمطاعم، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وإلزام الجميع بمواعيد الغلق المقررة لمدة أسبوعين بدأت الخميس الماضى، حيث شنت أجهزة حى طره حملة أسفرت عن عمل 7 محاضر مخالفة لموعد الغلق.

كما شن حى عين شمس حملة على شوارع عين شمس والألف مسكن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحال المختلفة.

وقامت أجهزة حي باب الشعرية بالمرور على الشوارع الواقعة في نطاق الحي وتم تحرير محاضر مخالفة بشارع باب البحر.

وواصلت أحياء غرب مدينة نصر والسيدة زينب حملاتها المكثفة للوقوف على التزام المحال التجارية والمقاهي ودور الترفيه بموعد غلق المحلات فى التاسعة مساء وذلك نفاذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر بحملة شملت شوارع شوارع الخليفه القاهر، البخارى، صادق جوهر، ممدوح سالم، كما شنت أجهزة حي السيدة زينب حملة شملت شوارع السد وميدان السيدة زينب والمبتديان وزين العابدين وبورسعيد.

