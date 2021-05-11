شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسى بعيد الفطر: دافع على البذل والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء بها: بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث خالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى وأن يُعيده المولى عز وجل عليكم أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار، الرئيس السيسى.. ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحُسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفاته فى التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين والمُخلصين مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم .. وســـدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير .

وكل عـــــــام وأنتم بخـــــير.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب، جاء بها: بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يُشرفنى وهيئة الشرطة أن أُعرب عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد .

إننا إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة مزودين بقيم ونفحات شهر القرآن التى تعلى فى النفس معانى التضحية والإيثار والفداء فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل مسيرتكم الوطنية بالتوفيق والسداد وأن يعيده علينا وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والنجاح.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بخالص التهن ئة وأصدق الأمنيات.. ونحن إذ نتوجه لكم وأعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة .. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان .. وســــدد على طريق الحق مسيرتكم الوطنية المعطاءة إنه نعم المولى ونعم النصير .

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. جاء بها ونحن نعيش أيام مباركات نستقى منها نفحات الإيمان والقرب من المولى بالصالحات يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. داعين الله جلت قدرته أن يحفظ أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية .

ووجه اللواء محمود توفيق برقية تهنئة لللفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد ولاسيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لللفريق محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عـــــــام وأنتم بخـــــير،،

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتورمحمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .

وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير،،

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية .. جاء بها :يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية .

وبعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام . . بوزارة الداخلية .. جاء بها:بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً فى جزاء المولى عز وجل للمُجتهدين والمخلصين مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.