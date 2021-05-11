مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة صياغة اتفاقية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجرام

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن فوز مرشح مصر السفير محمد الملا سفير مصر لدى النمسا المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، بمنصب نائب رئيس اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن فوز المرشح المصرى، ممثلاً عن أفريقيا، جاء بعد انتخابات تنافسية ليؤكد مجدداً المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، ويبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في هذه العملية الدولية المهمة.

وأضاف إدريس أن الأيام الماضية شهدت جهوداً مُكثفة قادتها وزارة الخارجية وبعثات وسفارات مصر بالخارج لتأمين الأصوات اللازمة لإنجاح المرشح المصرى فى هذه المعركة الانتخابية الصعبة، وتحقيق إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.

وتستهدف اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، استحداث اتفاقية توفر إطاراً دولياً شاملاً لقضية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجريمة المنظمة، وذلك في إطار مواجهة الأنماط الجديدة من التهديدات الناشئة في العالم الرقمي.