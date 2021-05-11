شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث أمور الخدمة بمنطقة خدمة الكنيسة مع كهنة الرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، الآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء بمدينة الرحاب.

وبحث البابا تواضروس الثانى أمور الخدمة بمنطقة خدمة الكنيسة بالرحاب.

وفى سياق متصل، تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بمناسبة حلول يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي يوافق تاريخه الإثنين.

وهنأ صاحبا القداسة بعضهما البعض، خلال المكالمة، بعيد القيامة المجيد مؤكدين على معنى القيامة الذي ينبغي أن نعيشه في حياتنا اليومية، ثم أعرب قداسة البابا فرنسيس عن تثمينه لما فعله شهداء الإيمان والوطن في ليبيا من شهادة للإيمان المسيحي وهو ما أكد عليه قداسة البابا تواضروس، الذى هنأ بدوره البابا فرنسيس بحلول ذكرى يوم الصداقة بين الكنيستين (اليوم 10 مايو).