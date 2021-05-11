شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تضع أسئلة الامتحان التكميلى لطلاب النقل استعدادا للاختبارات بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداد المديريات التعليمية للامتحانات التكميلية، حيث انتهت المدارس من وضع أسئلة الامتحان التمكيلى الذى يعقد عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الامتحان التكميلى لطلاب النقل، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل لطلا بالنقل بمرحلة التعليم الأساسى ومقررات شهر أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالا اختياريا من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، لافتة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان فى مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس".

كانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت بدء الامتحانات التكميلية للصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بمدارس تعليم الجيزة خلال يومى 18 و19 مايو الجارى، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجارى.