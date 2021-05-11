شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 23 محلا ومقهى وتحرير 59 محضر عدم ارتداء كمامة فى حملات بأحياء الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وفرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، على أن يتم توسيع نطاق الأعمال والمتابعة لتشمل كافة نقاط تقديم الخدمات وتردد المواطنين.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن أجهزة حى بولاق الدكرور شنت حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات، والتى أسفرت عن مصادرة 321 كرسى، و 77 شيشة ، و20 طقطوقة و45 طاولة و5 أنبوبة و6 ميزان و7 ترولى و 8 شاشات عرض و9 مليكان و11 مروحة و12 ستاند، وتحرير 30 محضر عدم ارتداء كمامة وإحالة 14 مالك وقائم على الأعمال بالمقاهى والمحال المخالفة للنيابة بمعرفة قوات الأمن المرافقة.

ووجه مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية حملات أسفرت عن تحرير 7 محاضر غلق وتشميع لمقاهى ومحال مخالفة لمواعيد الغلق و4 محاضر عدم ارتداء كمامة، و6 محاضر إشغال طريق، كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف لـ 6 حالات بناء بالطوب الأبيض بقرية بهرمس على مساحة إجمالية للحالات الأولى والثانية والثالثة بلغت 450 م2 والرابعة 150م2 والخامسة 175م2 والسادسة على مساحة 150م2 إلى جانب وضع طبقة الأسفلت بطريق أبو غالب الصحراوى وفرد طبقة السن تمهيداً لرصف القطاع الأخير بطريق 19 برقاش كارتة أبو غالب، وتحرير 10 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق لعدد من المحال والمقاهى خلال حملة مسائية لأجهزة مركز ومدينة أطفيح ، وتحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة الواحات، وكذلك 7 محاضر عدم ارتداء الكمامة بالمواقف العامة بنطاق حى الدقى .

وخلال حملة مكبرة لمركز ومدينة الحوامدية والتى شملت شوارع الجمهورية وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وطريق مصر أسيوط ومنطقة العطور بالشيخ عتمان تم رصد عدد من المخالفات والتى أسفرت عن غلق وتشميع ورشة ميكانيكا ومحل أحذية ومغسلة.

كما أسفرت حملة أخرى بمركز ومدينة البدرشين عن غلق 2 مقهى و 4 محال مخالفة وتحرير 5 محاضر عدم ارتداء الكمامة و6 محاضر تجاوز لمواعيد الغلق وضبط 36 حالة إشغال تم إيداعها مخازن المدينة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.