شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .



وأعرب أمين عام المجلس في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس بمناسبة عيد الفطر، متمنياً دوام التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والسلام .



كما بعث اللواء أشرف الخطيب ببرقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ، وعدد من الوزراء والمسؤولون بهذه المناسبة .