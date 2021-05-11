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حبس 3 متهمين بالاتجار في الحشيش بالمرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المرج، اليوم الخميس، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاتجار في الحشيش.

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم المؤثم، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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