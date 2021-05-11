فرق طوارئ ووقف الإجازات.. استعدادات مكثفة بـ"الكهرباء" لاستقبال صلاة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع، بضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

ونوه شاكر بضرورة الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذي تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك؛ لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التي تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التي تتطلب صيانة سريعة، مع وقف جميع المناورات بكل الشركات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تنسيقًا مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف، على ضرورة التكاتف لمواجهة أي سلوكيات أو تصرفات يمارسها بعض المواطنين من خلال قيامهم بالحصول على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى الإسراف الكبير في استهلاك التيار ببعض المساجد من خلال قيام العاملين بعدم فصل أجهزة التكييف طوال اليوم.

وشدد حمزة على أنه تواصل مع وزير الأوقاف لإيجاد آلية لحث المواطنين على عدم الإسراف أو اللجوء إلى سرقة التيار الكهربائي من خلال الخطب في المساجد، مع تأكيد تعميم مفهوم ترشيد الاستهلاك.

وأضاف متحدث "الكهرباء"، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع؛ تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك الذي يتزامن مع وجود ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى وجود فائض بالشبكة الكهربائية يتعدى الـ12 ألف ميجاوات.

وأضاف حمزة أنه تم تكليف رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسؤولي المحليات والأوقاف؛ لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية التي ستتم تأدية صلاة العيد بها، موضحًا أنه سيتم تشكيل فرق من الصيانة تعمل على مدار الـ24 ساعة؛ للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأكد متحدث "الكهرباء" جاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال إلى أي مكان، والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة؛ لتأمين وحماية منشآت الكهرباء، خصوصًا محطات التوليد والمحولات وخطوط الجهد العالي والفائق.

وقال المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من كل أعمال الصيانة بكل القطاعات التابعة لها، مؤكدة أن هناك اجتماعًا بينها وبين مسؤولي "الأوقاف" والمحليات؛ للتنسيق في ما بينهم لتوفير المولدات الكهربائية للمساجد التي تشهد إقبالًا من المصلين.

وأضاف عفيفي، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ مستعدة للتدخل عند حدوث أية مشكلات أو شكاوى من المواطنين، مؤكدًا تذليل كل العقبات للمشتركين، منوهًا بأنه سيتم إعداد حملات مفاجئة لضبط سارقي التيار من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء والأحياء.

وقال المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إلغاء كل الإجازات والراحات لفرق الأعطال وإعادة التيار بكل قطاعات وإدارات الشركة؛ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه توجد ورديات مستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات بالشركة والقطاعات التابعة لها.

وأضاف أبو وردة، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أنه أصدر تعليمات لكل القطاعات والهندسات التابعة للشركة بمختلف المحافظات، أكد فيها ضرورة إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير ماكينات طوارئ يتم الدفع بها حال وجود أي طوارئ أو أعطال مفاجئة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم تخصيص غرف عمليات للمتابعة بكل شركة، وغرفة عمليات مركزية في الوزارة؛ لتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع الأعطال، كما تم التنبيه على مركز التحكم القومي بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل، لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة؛ لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.