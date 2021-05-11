رياح وأمطار متقطعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 12 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري خلال ساعات النهار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء- وفقا للموقع الرسمي للهيئة- أن الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيفا خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري بينما يكون معتدلا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأشار الخبراء إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، وتكون هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة متقطعة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 18 ـ 32 درجة، والسواحل الشمالية الغربي بين 17 ـ 26، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 18 ـ 28، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 25 ـ 36، وشمال الصعيد بين 20 ـ 34، وجنوب الصعيد بين 25 ـ 40 درجة مئوية.