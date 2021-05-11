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فتح مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفى الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن فتح مركز للتطعيم ضد في مستشفى الشيخ زويد المركزي

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، في بيان لها، الثلاثاء، على توافد المواطنين لتلقي لقاح كورونا في مستشفى الشيخ زويد المركزي، بحضور الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، والدكتور أحمد عبدالوهاب، مدير مستشفى الشيخ زويد.

وأضافت المديرية، أن ذلك يأتي تحت إشراف الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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