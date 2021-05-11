شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانخفاض مازال مرتفعًا.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 11 مايو 2021، انخفاضا طفيفا بعد الارتفاع الكبير الذى حققه خلال الأيام الماضية ولكنه مازال مرتفعا عند أعلى سعر منذ شهور .

وشهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا أيضا سواء فى التعاملات الفورية أوالعقود الآجلة، حيث انخفضت العقود الآجلة خلال الدورة الآسيوية يوم الثلاثاء، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك بنسبة 012% وذلك بعد ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.06%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، 808.19 جنيه، وكان فى نهاية تعاملات الاثنين، 809.80 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء ، 1,834.52 $، وكانت في نهاية التعاملات الاثنين، 1،836.61 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى مصر وعالميا فى نهاية التعاملات الاثنين، 10 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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