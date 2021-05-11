شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضة شمال سيناء»: 11 فريقًا من رفح يشاركون في مسابقة أوليمبياد الطفل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن مشاركة ١١ فريقا من مركز ومدينة رفح، في النسخة الثالثة من مسابقة أوليمبياد الطفل المصري.

وقال كليب راشد، مدير عام المديرية، إن ١١ فريقا من العاب كرة القدم والقوى والسباحة وتنس الطاولة والكارتية، من مراكز شباب الوفاق ونجع شيبانه وأبو شنار ورفح سوف تشارك في الأولمبياد.

وأشار راشد، إلى أن النسخة الثالثة من مسابقة أوليمبياد الطفل المصر تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تدشين أوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، الذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.