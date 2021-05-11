شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وانخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم حتى الأحد 16 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 11 مايو إلى الأحد 15 مايو 2021، حيث يسود اليوم مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس حار نهارًا لطيف ليلا، وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة، كما تنشط الرياح على جنوب البلاد وتبقى فرص الأمطار قائمة على جنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة يوم الثلاثاء، والأربعاء تكون 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المتوقعة أول يوم العيد 32 درجة على القاهرة و32 على الوجه البحرى و27 على السواحل الشمالية الغربية و26 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و35 على شمال الصعيد و39 درجة على جنوب الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة ثاني يوم العيد 14 مايو 33 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و27 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و41 درجة على جنوب الصعيد.

أما ثالث أيام العيد 15 مايو فتكون درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و28 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الثلاثاء 11 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة 40% تقريبًا

- حالة الطقس الأربعاء 12 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمرعلى فترات متقطعة 40% تقريبا

- حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 14 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس السبت 15 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الأحد 16 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 11 مايو إلى الأحد 15 مايو 2021.